She Professed Herself Pupil of the Wise Man: nuovo trailer, immagini e dettagli sull'anime

Una novità attesa da molti appassionati del genere isekai è la trasposizione animata di She Professed Herself Pupil of the Wise Man, basata sulla serie di light novel scritte da Hirotsugu Ryusen, e dopo mesi di silenzio sul sito ufficiale del progetto sono emerse numerose informazioni riguardo l'anime, tra cui un lungo trailer e una key visual.

Strutturato come un video di presentazione generale dei personaggi e delle storia, il trailer che trovate in cima alla notizia ha anticipato la traccia che verrà usata per l'opening, ovvero Ready Set Go!! di Asaka, rivelando al contempo il titolo della ending, Ambitious di Erabareshi. Passando rapidamente da un protagonista all'altro sono stati definiti i rispettivi doppiatori: Yuko Natsuyoshi sarà Emera, l'elfa abile spadaccina e leader del gruppo, Yae Sakura presterà la voce alla maga Frikka, Hiroku Yasumoto al guerriero Asbal, Junichi Saitou all'esploratore Zef e infine Kanomi Izawa interpreterà Tact.

Di tutti trovate in calce anche le immagini di character design, oltre alla simpatica key visual dove appare in primo piano Mira, alter ego nella dimensione Arch Earth Online del protagonista Sakimori Kagami. Sono state anche rivelate ulteriori informazioni riguardo Solomon, amichevole e disponibile sovrano del Regno Arkite, e Luminaria, una dei Nove Saggi di Arkite, descritta come una potentissima strega, spesso chiamata la Calamità. Cosa ne pensate di questa abbondante serie di novità? Seguirete l'anime? Fatecelo sapere nei commenti.

Per rimanere in tema ricordiamo che Kadokawa ha una strategia per valorizzare di più il genere isekai all'interno del mercato odierno