Shenmue: Crunchyroll annuncia ufficialmente l'adattamento anime del celebre gioco SEGA

Nel corso dell'ultimo anno, l'interesse delle compagnie di tutto il mondo ha iniziato a interessarsi maggiormente ai brand videoludici per trarne un progetto televisivo. Crunchyroll si è rivelato un leader in questo processo, avviando una corposa campagna di annunci culminato nella notte con Shenmue the Animation.

A distanza di quasi un anno dal debutto della terza saga di Shenmue, l'ultima fatica di Yu Suzuki, che abbiamo tra l'altro analizzato nel nostro speciale di approfondimento, è pronta a rinnovarsi nuovamente attraverso il format dell'animazione. Il progetto nasce da una collaborazione tra Crunchyroll e Adult Swin e si comporrà di 13 episodi che andranno a ricoprire la meravigliosa avventura di Ryo Hazuki.

L'anime sarà diretto nient'altro che da Chikara Sakurai, volto conosciuto per la sua recente direzione di One Punch Man 2, mentre lo studio incaricato della produzione è Telecom Animation Film (Dr. Stone). Lo stesso Yu Suzuki è stato reso partecipe del progetto, in quanto andrà ad occuparsi del ruolo di produttore esecutivo. Crunchyroll, tuttavia, ha confermato a Polygon.com che lo sviluppo narrativo non è ancora stato delineato del tutto, motivo per cui l'anime è ancora sprovvista di una data di debutto. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata alla nuova serie attraverso la locandina promozionale allegata in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo clamoroso annuncio? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.