Shenmue the Animation arriva a febbraio: trailer e info per l'annuncio sull'anime

Chi è un appassionato di videogiochi ha sentito parlare - se non ha addirittura giocato - almeno una volta di Shenmue. Un progetto che era lungimirante ma ricco di problemi al tempo stesso, con un progetto che ha cementato le basi di un filone di videogiochi che si è evoluto nel tempo. Quel progetto di SEGA ora diventa un anime su Crunchyroll.

Si parla di Shenmue the Animation da tanto tempo, con il videogioco di Yu Suzuki tornato in auge un po' di anni fa, dopo oltre un decennio di zero assoluto, con remake e sequel oltre al progetto anime. Dopo aver giocato pad alla mano alle avventure di Ryo Hazuki, è il turno di Crunchyroll di mostrare definitivamente il suo nuovo acquisto.

Nelle ultime ore, Crunchyroll ha mostrato un nuovo trailer di Shenmue the Animation rivelando la data di uscita prevista per il 6 febbraio 2022, quindi tra poco più di due settimane. I doppiatori in lingua giapponese sono appena due, il protagonista Ryo Hazuki e Lan Di, doppiati rispettivamente da Masaya Matsukaze e Takahiro Sakurai.

Il trailer di Shenmue the Animation introduce al percorso di Ryo, un ragazzo della città di Yokosuka, situata nei pressi di Yokohama e luogo principale delle vicende, intenzionato a trovare l'assassino di suo padre. Shenmue si baserà sul videogioco ma non solo, introducendo anche elementi non inseriti nel prodotto videoludico.