Shenmue the Animation: nuove informazioni per il Crunchyroll Original dal videogame

Dal videogame di culto sviluppato da SEGA, presto è in arrivo il Crunchyroll Original Shenmue the Animation. In attesa del debutto ufficiale, recentemente sono state rivelate alcune informazioni sulla serie. Ecco le ultime novità emerse!

La serie di videogame di Yu Suzuki sta per ottenere un adattamento anime, di cui lo staff di produzione ha rivelato ulteriori dettagli rispetto a quelli emersi nel trailer di Shenmue the Animation. Al cast di doppiatori originali si aggregano anche Haruka Terui, Haruka Fushimi e Ryuichi Kijima nei ruoli di Shenhua, Nozomi Harusaki e Guizhang Chen. Questi, si uniranno a Masaya Matsukaze e Takahiro Sakurai, voci di Ryo Hazuki e Lan Di.

Con la premiere prevista per il 6 febbraio su Crunchyroll, è stato svelato il nome della band che eseguirà la sigla finale. A comporre l'ending, "Sympathy", è il gruppo rock Narurdora. A dirigere l'anime Shenmue the Animation è Chikara Sakurai, con Yu Suzuki accreditato per la gestione della produzione. Lo studio d'animazione coinvolto nella realizzazione è Telecom Animation Film. Queste informazioni, si aggiungono ai precedenti dettagli sull'anime di Shenmue.

Ambientato nel 1986, l'anime segue la storia di Ryo Hazuki, il quale si allena sotto la severa guida di suo padre nell'Hazuki Dojo. Un giorno, un uomo misterioso di nome Lan Di uccide suo padre e ruba un oggetto di famiglia. Deciso a cercare la verità dietro l'omicidio del padre, Ryo si ritrova coinvolto in una guerra tra organizzazioni criminali.