Shenmue the Animation: il trailer dell'anime tratto dal noto videogioco

Sul finire degli anni '90, Yu Suzuki sviluppò il primo capitolo della saga di Shenmue, un videogioco che cambiò alcune concezioni del tempo e che ottenne un riscontro divisivo tra il pubblico, abbastanza però da permettere la pubblicazione di un secondo capitolo e ritrovarsi con un seguito di nicchia. Ad anni di distanza, Shenmue è ancora vivo.

Dopo i primi due videogiochi del 1999 e del 2001, Shenmue è tornato negli scorsi anni, rinvigorendo il franchise, ma non è l'unico progetto in produzione sul mondo di Yu Suzuki. Crunchyroll e Adult Swim confermano la produzione di Shenmue the Animation, anime basato proprio sul videogioco di SEGA. C'è voluto tanto tempo, probabilmente anche a causa della pandemia da Covid-19, ma adesso è possibile saggiare la qualità del lavoro di Telecom Animation Film, studio che in passato si è occupato anche di Tower of God e Lupin III: Part 5.

Il trailer di Shenmue the Animation ci presenta i personaggi più importanti e le ambientazioni di Yokosuka, in Giappone. Il video disponibile in alto della durata di poco più di un minuto conferma che Shenmue arriverà nel 2022, con un totale di 13 episodi. Il ritorno di Shenmue si avvicina, che impressioni avete avuto sulla trasposizione animata?