Shibatarian: il primo capitolo del manga è virale, ecco di cosa parla

Ormai in Giappone si stanno convertendo al digitale, e quindi è un fiorire di riviste digitali e app per la lettura di manga unici, che a loro volta ospitano serie prodotte soltanto digitalmente, e soltanto più avanti, e in caso di successo, trasformate in volume. Shonen Jump+ è un esempio, e ora ha pubblicato una nuova serie, Shibatarian.

Dopo gli ingressi di marzo su Shonen Jump+, alcuni dei quali sono poi arrivati anche sulla piattaforma digitale globale Manga Plus, è il turno delle uscite di aprile. La prima di queste, arrivata in patria e da noi il 5 aprile 2023, è proprio questo Shibatarian del quasi sconosciuto autore Katsuya Iwamuro, che prima d'ora si era occupato soltanto di qualche oneshot. Eppure il suo ingresso nel mondo dei manga serializzati è stato esplosivo.

Dopo appena un giorno dall'inserimento sulla piattaforma giapponese, ha totalizzato oltre 870.000 visite, numero destinato a crescere, secondo nella giornata soltanto al molto più famoso Oshi no Ko. In sostanza, non è impossibile il raggiungimento del milione di visite per il primo capitolo, un grande traguardo. I commenti di apprezzamento sono stati tanti, con diverse menzioni anche su Twitter e su Reddit. Ma è anche in campo globale che la serie si è fatta sentire, entrando in un solo giorno nella top 30 delle serie più seguite su Manga Plus, superando manga più stabili e longevi come Mission: Yozakura Family e Undead Unluck. Con oltre 80000 visite, numero destinato ad aumentare, Shibatarian è stato apprezzato anche su Manga Plus.

Ma di cosa parla Shibatarian? Il primo capitolo vede l'incontro di due ragazzi, Hajime Sato e Hajime Shibata. Il primo è un ragazzo appariscente e all'apparenza figo, il secondo è un ragazzo che passa inosservato, e i due iniziano a stringere amicizia, a vedersi ogni giorno e a guardare film insieme. Proprio da quest'ultima passione nasce la voglia di scrivere una sceneggiatura da presentare per il festival scolastico, purtroppo però il resto della classe non è d'accordo, rovinando i loro piani e anche la loro amicizia. Shibata scompare e, cinque anni dopo, i due Hajime si reincontrano fuori da un cinema. Ma Shibata non sembra essere più la stessa persona, con un colpo di scena che tiene incollato il lettore e alza l'hype per il prossimo capitolo. Shibatarian capitolo 2 verrà pubblicato il 12 aprile 2023 su Manga Plus. Riuscirà la serie a diventare il nuovo ONE PIECE chiesto dal redattore di Shonen Jump+?