Shibuya si addobba a tema ONE PIECE con questo enorme poster dedicato a Wanokuni

È quasi Natale e tutte le città si stanno addobbando con luminarie e oggetti caratteristici del periodo. Ma sembra che a Shibuya abbiano deciso di fare le cose diversamente, dedicato un enorme spazio della stazione al popolarissimo anime e manga ONE PIECE, attualmente nell'arco narrativo di Wanokuni.

Mentre in TV i fan hanno potuto assistere all'apparizione di Kaido in forma di drago, i passanti che entrano ed escono nella stazione di Shibuya possono ammirare un notevole poster esageratamente lungo dedicato a tutti i personaggi che stanno avendo un ruolo di spessore nell'attuale saga di ONE PIECE.

Il video che potete vedere in calce mostra questa lunghissima sequenza di personaggi, che passa dai protagonisti della ciurma di cappello di paglia come Rufy, Nami, Zoro e gli altri della sua alleanza, ai nemici che fanno parte della ciurma dell'imperatore Kaido o che sono alleati con essa come Orochi e i suoi sgherri.

Il poster di ONE PIECE è talmente lungo che è stato richiesto quasi un minuto e mezzo di video. La terra di Wanokuni sta senza dubbio mettendo in gioco uno degli archi narrativi più importanti della serie, e ciò potrebbe essere confermato dall'attuale sequela di eventi che sta tenendo banco nel manga con il flashback di Oden Kozuki.