Shibuya si tinge di My Hero Academia, il quartiere di Tokyo celebra l'uscita del Vol. 37

My Hero Academia è uno dei manga shonen più seguiti e popolari in Giappone. L'opera scritta e illustrata da Kohei Horikoshi, pubblicata sulle pagine di Weekly Shonen Jump, conta infatti milioni di lettori nella sola Tokyo. La città si tinge dunque di My Hero Academia per festeggiare l'uscita del 37° volume del manga.

Il 3 febbraio in Giappone verrà rilasciato il tankobon numero 37 di My Hero Academia che sulla copertina presenta un toccante momento tra Izuku e Kacchan. Volti a commemorare quest'uscita, nella città di Tokyo sono stati avvistati dei bellissimi cartelloni pubblicitari.

Alla stazione di Shibuya gli appassionati hanno notato un cartellone pubblicitario che lancia My Hero Academia Vol. 37. Sul cartellone in questione troviamo in primo piano e in posizione centrale il volto di Deku e la scritta One For All e in secondo piano gli studenti della Classe 1-A sulla sinistra e sulla destra alcuni dei Top Hero giapponesi. Altri due poster promozionali posti all'uscita Hachiko Exit della stazione di Shibuya ritraggono invece uno il Simbolo della Paura All For One e l'altro l'Unione dei Villain capeggiata da Tomura Shigaraki.

In Italia con Star Comics è da poco arrivato My Hero Academia Volume 35, che però non è stato celebrato in tale maniere. Vi sarebbe piaciuta una simile campagna promozionale anche nelle vostre città? Vi salutiamo infine ricordandovi che My Hero Academia va in pausa per permettere all'autore Horikoshi di recuperare dai problemi di salute in cui è incappato.