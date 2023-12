A Shibuya vietano i festeggiamenti per Capodanno: colpa di Jujutsu Kaisen?

L'anime di Jujutsu Kaisen si sta dirigendo verso la fine dell'arco di Shibuya. Il successo è stato tale che la serie potrebbe aver spinto l'amministrazione di Tokyo a prendere delle precauzioni in vista dei festeggiamenti di Capodanno che avranno luogo nel famoso quartiere della città.

Il quartiere di Shibuya ha infatti deciso di vietare il consumo di alcolici in pubblico nell'area intorno alla stazione della metropolitana. Le autorità hanno spiegato che la decisione è stata presa per motivi di sicurezza.

Ma cosa c'entra Jujutsu Kaisen in tutto questo? Beh, già per la notte di Halloween l'amministrazione di Shibuya aveva imposto alcuni divieti per evitare disordini: la seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha adattato l'incidente di Shibuya, i cui eventi hanno luogo proprio durante la notte di Halloween. Per ridurre al minimo il rischio che si verificassero incidenti, l'amministrazione ha pensato che per quest'anno fosse meglio mettere un freno ai festeggiamenti in maschera in quella zona.

Il blocco dei festeggiamenti per Halloween si è rivelato un successo, almeno in termini di ordine pubblico, perciò le autorità hanno optato per imporre divieti anche per la notte di Capodanno. I divieti entreranno in vigore a partire dalle 18:00 del 31 dicembre e dureranno fino alle 5:00 del 1° gennaio. Durante questo periodo sarà inoltre intensificata la presenza delle forze dell'ordine nella zona.

Dopo che Jujutsu Kaisen ha reso off-limits Shibuya ad Halloween, ora anche il Capodanno non si festeggerà nel vivace quartiere di Tokyo. Non sappiamo quanto la serie abbia effettivamente influito su queste decisioni, ma il successo della seconda stagione non può che far sorgere più di un dubbio.