Shiga Maruta non esiste più: il dottore di My Hero Academia ha cambiato ufficialmente nome

My Hero Academia ha proseguito la propria pubblicazione su Weekly Shonen Jump anche questa settimana, creando nuovi sviluppi per gli ultimi eventi. Ma finora è rimasto un nodo importante da sciogliere, ovvero quello del nome di Shiga Maruta che ha causato non poco caos dopo la sua presentazione nel capitolo 259 del manga.

La faccenda ha portato Horikoshi e Weekly Shonen Jump a scusarsi ufficialmente, con entrambi che hanno assicurato i fan sul futuro cambio di nome del personaggio in occasione delle stampe dei tankobon. Ma intanto, questa modifica ha già luogo sull'applicazione digitale MangaPlus che ha inserito in queste ore un nuovo capitolo 259.

Non esiste più Shiga Maruta: al suo posto c'è il dottor Kyudai Garaki, un nome che rispecchia i pensieri originali di Kohei Horikoshi. Così come il precedente, anche in questo nome ci sono vari richiami alla rotondità del personaggio e al suo rapporto con All for One. Analizzando il nome, infatti, con Kyu e Dai si può pensare a "Rotondo" e "Grande", simili al "grasso e paffuto" di "Maruta"; il riferimento a Shigaraki passa invece dallo Shiga del nome al Garaki del nuovo cognome.

Siete soddisfatti di questa scelta? La speranza di redazione e autore adesso è naturalmente che i fan di My Hero Academia oltreoceano siano soddisfatti per la battaglia portata avanti negli scorsi giorni, permettendo agli addetti ai lavori di proseguire in tranquillità la produzione delle prossime storie settimanali del manga.