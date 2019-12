Cosa si cela dietro la nuova, immensa potenza di Shigaraki?

Mentre la serie di My Hero Academia ha preso una direzione precisa, introducendo la guerra tra Heroes e Villains, Tomura Shigaraki è passato in secondo piano. Nel corso della storia lo abbiamo visto affrontare avversari incredibilmente abili, e il Villain ha deciso di intraprendere un percorso di potenziamento, rivelato negli ultimi capitoli.

Un viaggio di sofferenza e sangue, così si potrebbe definire la specie di addestramento a cui Shigaraki ha deciso di sottoporsi per divenire sempre più pericoloso. Già in seguito alla battaglia con Re-Destro aveva dimostrato di avere una potenza incontenibile, ma il suo potere ha continuato a crescere.

Sappiamo infatti che presto potremo vedere una nuova forma di Tomura e nel capitolo 255 è stato spiegato come sia riuscito ad ottenerla. Shigaraki si è sottoposto a dolorosi e terribili esperimenti sul suo corpo, eseguiti dal misterioso dottore di All For One. La vittoria riportata sul Meta Esercito della Liberazione e soprattutto l'accettazione di lui come vero successore da parte di Gigantomachia, hanno convinto il dottore a "crescerlo" come il prossimo All For One.

Dalle parole del medico, sembra che Shigaraki abbia delle qualità perfette, esattamente quelle che lui e All For One hanno sempre cercato. Mentre il ragazzo urla di dolore, il dottore lo opera, manifestando orgoglio e felicità per il suo "capolavoro definitivo".

Era stato lo stesso All For One a svelare il motivo dietro la creazione dei Nomu, ovvero per scoprire il funzionamento e l'evoluzione dei Quirk, perciò viene naturale pensare che questi esperimenti fossero solo la base per qualcosa di molto più grande.