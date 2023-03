Shigaraki è il pilota dell'Eva-00 in questo crossover tra My Hero Academia ed Evangelion

Possono due serie molto distanti per concetti e temi come My Hero Academia e Neon Genesis Evangelion incrociarsi? Un artwork realizzato da un fan porta il villain dell'opera di Kohei Horikoshi a diventare uno dei piloti delle Unità Eva della serie di Hideaki Anno e Studio Gainax.

Se My Hero Academia è una delle produzioni più popolari dell'ultimo decennio, Neon Genesis Evangelion ha invece già raggiunto l'immortalità consacrandosi per via della trama tra le più profonde e complesse del medium. Ma se i due universi narrativi venissero uniti?

L'utente Twitter @kpqi_ ha condiviso una bellissima fanart che porta il leader della League of Villains Tomura Shigaraki a diventare il pilota dell'Unità Eva-00. Il giovane erede di All For One indossa la stessa tuta bianca che caratterizza il personaggio di Rei Ayanami, con cui condivide il colore dei capelli. A proposito, sapete a cosa si è ispirato Anno per il celebre monologo di Rei in Evangelion?

Accanto all'immagine principale, la fanart ne mostra altre due più in piccolo. La prima omaggia il momento in cui Shinji siede sconvolto sulla sedia avvenuto nell'episodio 25 di Evangelion, mentre la seconda è realizzata in stile chibi e ritrae Shigaraki sdraiato a letto con le cuffie sul capo. Vi salutiamo con la spiegazione della storia di Shigaraki in My Hero Academia.