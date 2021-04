Shika no O: svelati i membri del cast ed un nuovo trailer

Numerose informazioni riguardanti l'adattamento animato di Shika no O vengono diffuse da TOHO. Vediamo insieme il nuovo trailer e le prime immagini del film.

L'opera narra l'avventura di Van, un soldato pronto a morire nella battaglia contro l'Impero ma che viene invece catturato e portato a lavorare in una miniera di sale. Una notte l'uomo approfitta della confusione causata da alcune bestie e della diffusione di una misteriosa malattia per fuggire e, facendo ciò, incontra una ragazzina. A questi avvenimenti si aggiunge inoltre la storia del medico Hossal intento a studiare la piaga.

La trasposizione inizialmente prevista per Settembre 2020 è stata rinviata, come successo per molti altri prodotti, a causa della pandemia di COVID-19. Attualmente la data di pubblicazione prevista corrisponde al 10 Settembre 2021 e dal trailer riportato in copertina alla news ne possiamo osservare alcune scene che verranno mostrate nel lungometraggio. Insieme al filmato è stata diffusa anche una key visual, riportata in calce, nella quale vi sono in primo piano i protagonisti dell'opera.

Tra i membri dello staff di produzione si ricordano i registi Masashi Ando e Masayuki Miyaji e lo scieneggiatore Taku Kishimoto. Sono noti inoltre alcuni membri del cast tra cui Shinichi Tsutsumi, voce di Van, Ryoma Takeuchi, nei pannni di Hossal, e Anne Watanabe per l'interpretazione di Sae.

