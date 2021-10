Shikimori's Not Just a Cutie: data d'uscita e cast della commedia romantica di Keigo Maki

A differenza di come annunciato in precedenza sulla rivista Magazine Pocket, edita da Kodansha, la serie anime di Shikimori's Not Just a Cutie non arriverà entro il 2021. La notizia è giunta dal sito ufficiale della serie, dove sono stati rivelati i primi dettagli riguardo la produzione, ed è stata definita una finestra di lancio precisa.

Stando a quanto riportato la simpatica avventura di Shikimori e Izumi arriverà in Giappone nel mese di aprile 2022, e verrà trasmessa, almeno inizialmente, solo su canali televisivi, escludendo il debutto in contemporanea sulle diverse piattaforme di streaming. Oltre a questo sono stati ufficialmente presentati i doppiatori dei due protagonisti, rispettivamente Saori Onishi per Shikimori e Shuichiro Umeda per Izumi.

A dirigere la serie sarà Ryota Itoh, per lo studio Doga Kobo, al fianco di Shohei Yamanaka come aiuto regista, e Yoshimi Narita a cui è stata affidata la sceneggiatura. In calce potete anche trovare le prime immagini diffuse, riguardanti il character design dei protagonisti, elaborato da Ai Kikuchi. Di seguito trovate anche la descrizione ufficiale dell'editrice Kodansha riguardo la serie:

"Shikimori appare come la ragazza perfetta: bella, simpatica, dolce quando vuole esserlo...ma ha anche un lato oscuro e freddo, che emerge solo in determinate circostanze. E il suo ragazzo, Izumi, ama starle attorno quando succede! Una divertente commedia romantica ambientata tra i banchi di scuola con inaspettati e vivaci colpi di scena, perfetti per gli appassionati delle recenti Non tormentarmi, Nagatoro! e Komi Cant' Communicate."