Shikimori's Not Just a Cutie, un fan ha messo a confronto le tavole del manga con l'anime

Uno degli anime protagonisti di questa primavera 2022 è Shikimori's Not Just a Cutie. Tratto dall'omonimo manga di Keigo Maki cominciato nel 2019, Shikimori's Not Just a Cutie sta ricevendo un ottimo successo, affermandosi tra due campioni di ascolti come Spy x Family e Kaguya-sama: Love is War.

L'anime di Shikimori's Not Just a Cutie è stato fermo per una settimana causa Covid-19, ma oggi è pronto a tornare con l'episodio 7. La storia narra le vicende del giovane Izumi, sfortunato ragazzo delle superiori. La sua vita cambia quando incontra Shikimori, che sembra essere la fidanzata perfetta: bella, gentile, intelligente e divertente. La ragazza possiede però un lato oscuro, che emerge solo in alcune circostanze...

Le animazioni dello studio Doga Kobo, al lavoro su Shikimori's Not Just a Cutie, sono state molto apprezzate dai fan. Nonostante le scene d'azione non siano proprio le protagoniste dell'opera, i movimenti dei personaggi sono fluidi, con il disegno molto simile a quello del manga di Keigo Maki.

Se volete una prova di questa somiglianza, l'utente di Twitter @FriendlyOV ha messo a confronto alcuni momenti dell'anime con le tavole del manga di Shikimori's Not Just a Cutie. Nelle immagini pubblicate da @FriendlyOV, che vi lasciamo in fondo alla notizia, possiamo vedere la fedeltà dell'anime al manga, che rimane quasi identico eccezion fatta per gli sfondi dell'adattamento di Doga Kobo, i quali risultano più dettagliati.

Nelle prossime fiere potremmo vedere molti cosplay dedicati a shikimori, che sui social stanno già impazzando. La giovane è adorata dal pubblico femminile, che siamo sicuri non mancherà di vestire i suoi panni nel corso del 2022.