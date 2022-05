Shikimori's Not Just a Cutie: La protagonista dell'anime al centro di 4 poster inediti

Dopo aver conosciuto i protagonisti di Shikimori's Not Just a Cutie, opera di successo scritta e disegnata da Keigo Maki, vi segnaliamo questi tweet dedicati alla protagonista dell'anime, in cui sono presenti delle illustrazioni inedite.

In calce alla notizia trovate il messaggio condiviso su Twitter dall'account ufficiale della serie animata, in cui sono presenti delle immagini incentrate sulla protagonista di Shikimori's Not Just a Cutie. il tweet rivela infatti che, in edizione limitata, saranno venduti dei cofanetti Blu-Ray e dei DVD dedicati all'anime in cui saranno presenti questi disegni, in formato A4 ed ispirati alle quattro stagioni. Attualmente è già possibile prenotare il primo volume, mentre i prossimi saranno disponibili nelle settimane successive.

Per chi non conoscesse la serie di Keigo Maki, si tratta di un manga romcom pubblicato per la prima volta nel 2019 incentrato sulle vicende della coppia composta da Izumi e Shikimori, giovani studenti dal carattere molto diverso. Attualmente è in corso un anime ispirato alla storia di Shikimori's Not Just a Cutie, su cui hanno lavorato gli animatori dello studio Doga Kobo insieme a Ryota Itoh nel ruolo di regista. La prima stagione sarà composta da soli dodici episodi, infine se cercate altre informazioni sullo show vi segnaliamo questa notizia con il cast di doppiatori di Shikimori's Not Just a Cutie.