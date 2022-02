Shikimori's Not Just a Cutie: un nuovo trailer PV presenta i protagonisti

Uno dei più attesi rom-com della prossima stagione primaverile è Shikimori’s Not Just a Cutie, che si è recentemente rivelato attraverso un primo teaser trailer. Questo breve filmato promozionale introduce la narrazione al pubblico, e presenta i due principali protagonisti dell’opera.

A distanza di qualche settimana dall’annuncio della data d’uscita di Shikimori’s Not Just a Cutie, accompagnata da una bellissima key visual, la commedia romantica di Keigo Maki torna a mostrarsi. Sul sito web ufficiale dell’adattamento anime, è stato infatti pubblicato un teaser della durata di un minuto circa che introduce i due protagonisti agli spettatori.

Atteso per il 9 aprile 2022 sulle emittenti giapponesi Asahi Brodcasting, TV Asahi e altre 22 reti affiliate, Shikimori’s Not Just a Cutie racconta la storia dell’omonima Shikimori, una ragazza perfetta, carina, divertente e dolce. Oltre a questi aspetti, però, nelle giuste circostanze nasconde un lato oscuro e freddo, che il suo ragazzo Izumi adora.

Diretto da Ryota Itoh presso lo studio d’animazione Doga Kobo, Shikimori presenta un cast di tutta eccezione, e segue la scia di altre rom-com di successo come Nagatoro-San e Komi Can’t Communicate. Riuscirà a replicare il loro successo? Il manga su cui questa trasposizione si basa è edito da Kodansha ed è in corso di serializzazione, dal febbraio 2019, sull’app Magazine Pocket.