Shikimori's Not Just a Cutie viene colpito dal COVID-19: l'anime si ferma

Ben lontani dagli ingenti danni che causò nel 2020, il COVID-19 torna a colpire l'industria animata giapponese. Stando a quanto reso noto, i prossimi episodi di Shikimori's Just Not a Cutie sono stati posticipati poiché alcuni membri dello staff sono risultati positivi alla patologia infettiva.

La serie anime tratta dalla commedia romantica Keigo Maki si ferma momentaneamente. Attualmente grande protagonista del palinsesto primaverile anime 2022 di Crunchyroll, l'adattamento anime prodotto da Doga Kobo subisce uno stop causato dal COVID-19. Questo, segue i problemi di produzione di Shikimori's Just Not a Cutie.

Sul sito web ufficiale dell'anime, è stato comunicato agli spettatori che diversi membri dello staff dello studio d'animazione sono risultati positivi al test per il COVID-19. Ciò, ha causato la chiusura dell'azienda dal 6 al 17 aprile, comportando una battuta d'arresto per la serie. Prima di scoprire le nuove date, ecco la protagonista di Shikimori's Just Not a Cutie in 4 poster.

Il sesto episodio di Shikimori's Just Not a Cutie, andrà in onda come previsto per il 14 maggio. Successivamente, ci sarà una programmazione rivisitata. Il 21 maggio verrà infatti trasmessa la replica della prima puntata, con il commento audio del cast. Il 28 maggio e 4 giugno la serie tornerà in scena con gli episodi 7 e 8, ma l'11 giugno ci sarà un nuovo stop. In questa data verrà trasmesso un riepilogo speciale delle scene preferite del cast. Dal 18 giugno, la serializzazione settimanale riprende normalmente, fino al 9 luglio data in cui è previsto il dodicesimo episodio.