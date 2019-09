Shin Chūka Ichiban!: giungono nuove informazioni su cast e premiere

Nel corso di queste ultime ore, il sito ufficiale dedicato a Shin Chūka Ichiban!, adattamento anime del manga originariamente realizzato da Etsushi Ogawa, ha rivelato diverse nuove informazioni su premiere, cast e main theme della produzione.

Andando più nello specifico, oltre alla pubblicazione di una nuova key visual a tema, è stato reso noto che l'opera verrà resa disponibile in Giappone il prossimo 11 ottobre, con la main theme della serie, intitolata "Kōfukuron" (Theory of Blessed Light), realizzata da Qaijff. Qui di seguito, invece, potete leggere i nomi dei vari doppiatori finora confermati:

Natsumi Fujiwara nei panni di Mao

Ai Kayano nei panni di Meili

Yukiyo Fujii nei panni di Shirou

Yūichi Nakamura nei panni di Shell

Tomokazu Sugita nei panni di Leon

Junya Enoki nei panni di Fei

Yoshimitsu Shimoyama nei panni di Chou Yu

Shinpachi Tsuji nei panni di Luo

Keiichi Nakagawa nei panni di Shou An

Yuko Kaida nei panni di Shan

L'opera è diretta da Itsuro Kawasaki (The Legend of the Legendary Heroes, Arc the Lad, Chrome Shelled Regios, Shining Hearts), il quale ha inoltre il compito di supervisionare la sceneggiatura, mentre Saki Hasegawa (direttore dell'animazione per Flip Flappers, Seraph of the End: Battle in Nagoya, A.I.C.O. -Incarnation-) ha lavorato al character design dei personaggi. Jun Ichikawa si è occupato della composizione musicale mentre la produzione della serie è stata posta nelle mani di NAS in collaborazione con la Production I.G. JY Animation.

Il manga è ambientato nel XIX secolo e vede la Cina come ambiente principale in cui vengono narrate le diverse vicende dell'opera. Chef provenienti da ogni dove si affrontano in un test culinario dove il vincitore diventerà il gran maestro degli chef, ottenendo così gloria, rispetto e autorità. La storia è incentrata su Liu Mao Xing, un giovane chef della provincia di Szechuan che ha imparato a cucinare grazie all'aiuto della madre. Dopo aver salvato il ristorante di famiglia, Mao decide d'intraprendere un lungo viaggio che lo aiuti a divenire il gran maestro degli chef, il tutto affrontando nel mentre altri cuochi a suon di tecniche e stili culinari unici e inimitabili.

Chūka Ichiban! è un manga serializzato nel Weekly Shōnen Magazine di Kodansha, per un totale di cinque volumi pubblicati dal 1995 al 1997. Tra il 1997 e il 1999 ne è stato realizzato un seguito, pubblicato all'interno di 12 volumi che tra il 1997 e il 1998 hanno portato alla concretizzazione di una serie anime da 52 episodi. Inoltre, nel 2005 la creatura di Etsushi Ogawa ha visto anche la nascita di un'opera teatrale. Nel 2017 il mangaka ha infine iniziato a lavorare sul manga Chūka Ichiban! Kiwami.