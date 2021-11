Shin Ikkitousen, quando arriva l'anime dell'ultima opera di Yuji Shiozaki?

Il sito ufficiale del franchise di Ikkitousen ha rivelato lunedì che l'adattamento anime televisivo del manga Shin Ikkitousen di Yuji Shiozaki debutterà nella primavera del 2022. Il sito ha anche rivelato una key visual insieme al cast della serie.

Il cast dell'anime sarà composto da: Ayaka Ohashi come Chūbō Sonken, Atsumi Tanezaki come Asaemon Yamada, Masumi Asano come Hakufu Sonsaku, Yuko Kaida nel ruolo di Shimei Ryomou, Hitomi Nabatame nel ruolo di Unchō Kan'u e Yuu Asakawa nel ruolo di Shiryū Chō'un.

Inoltre, il canale ufficiale di YouTube per il gioco Ikkitousen Extra Burst ha postato un video promo lunedì per il personaggio di Asaemon Yamada.

Il manga originale Ikkitousen di Shiozaki è incentrato su Hakufu Sonsaku, una studentessa delle superiori che possiede un magatama che le permette di incanalare lo spirito del guerriero Sun Ce dell'epoca dei Tre Regni cinesi. Combatte contro studenti di altre scuole superiori, ognuno dei quali porta il proprio magatama e incarna un diverso eroe dell'epoca.

Shiozaki ha lanciato Shin Ikkitousen sulla rivista Young King Ours di Shonengahosha nel novembre del 2015 mentre ha lanciato uno spinoff, Shin Ikkitousen Gaiden, nella rivista Young King BULL di Shonengahosha nel 2018. Shiozaki ha lanciato il manga originale Ikki Tousen sulla rivista Monthly Comic Gum di Wani Books nel 2000, e lo ha serializzato nella rivista fino a quando la rivista ha sospeso le pubblicazioni nel maggio del 2015.

Yuji Shiozaki che è stato ospite a Lucca Comics & Games 2009, ha poi continuato a serializzare il manga sul sito Monthly Comic Gum, che è stato rinominato WEB Comic Gum, fino all'agosto del 2015. In Italia è stato pubblicato da J-POP. Il manga ha ispirato quattro precedenti anime televisivi e cinque precedenti OVA. Ikkitousen: Western Wolves è l'ultima novità anime del franchise, ed è stato distribuito in Blu-ray Disc e DVD nel febbraio del 2019.