Shin Ultraman: l'atteso film di Higuchi e Anno ha finalmente una data d'uscita

La complicata situazione pandemica ha costretto numerose produzioni a sospendere per lunghi periodi di tempo il lavoro, portando a innumerevoli rinvii di film, anime e serie nel corso degli ultimi due anni. Tra questi si trovava anche Shin Ultraman, di cui è stata comunicata la nuova data d’uscita.

Questi mesi di assenza e silenzio hanno contribuito a far crescere le aspettative nei confronti di un progetto del genere. Tra gli autori del film tornano infatti Shinji Higuchi e Hideaki Anno, rispettivamente alla regia e alla sceneggiatura, che hanno già dimostrato una certa affinità dal punto di vista produttivo col lungometraggio Shin Godzilla, accolto con entusiasmo dai fan e con buone recensioni dalla critica.

Inizialmente prevista nel corso del 2021 l’uscita di Shin Ultraman era stata rinviata a data da destinarsi. Fortunatamente però nel corso di un recente evento dove la Tsuburaya Productions ha illustrato le future opere in cantiere, è stato trasmesso il breve trailer che trovate in cima alla notizia. Poche immagini, che mostrano un attacco di Ultraman, ci rivelano la nuova, e speriamo definitiva, data d’uscita nelle sale giapponesi, ovvero il 13 maggio 2022.

Ricordiamo che Tsuburaya Productions produrrà anche un film in CG di Ultraman, e vi lasciamo all'annuncio di The Trials of Ultraman, serie a fumetti edita da Marvel Comics.