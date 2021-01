Shin Ultraman: il primo avvincente trailer ci avvicina alla nuova pellicola

Dopo una lunga attesa, il franchise di Ultraman è finalmente pronto a ritornare in auge grazie all'arrivo della nuova pellicola che si porrà come erede di Shin Godzilla, uno dei film kaiju più acclamati di tutti i tempi. E il primo trailer sembra promettere faville per tutti gli appassionati del genere.

Nel primo trailer di Shin Ultraman i funzionari governativi e l'esercito giapponese affrontano l'invasione del paese da parte dei kaiju, delle mostruosità giganti tipiche della fantascienza nipponica. Ma nulla sembra impensierire l'avanzata delle enormi bestie, che seminano il caos ovunque vadano. A salvare la situazione ci dovrà pensare Ultraman, il quale alla fine del video si erge a difesa dei cittadini.

La sceneggiatura di Shin Ultraman è scritta da Hideaki Anno, il quale in precedenza aveva suggerito una possibile data di uscita. Stando a quanto indicato dal trailer, il tokusatsu debutterà entro la fine dell'estate. Al momento, non ci è ancora dato sapere se e quando questa pellicola arriverà in Italia.

Il regista Shinji Higuchi ha già assicurato che il film renderà orgogliosi i fan di Ultraman, indipendentemente dalla loro età. Il franchise, infatti, è stato creato nel 1966, ma questa nuova iterazione sembra onorarne pienamente le tradizioni. In attesa di Shin Ultraman, Marvel Comics ha annunciato Ultraman: The Trials of Ultraman.