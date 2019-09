Shin Ultraman: presentato il cast di attori al lavoro sulla pellicola

Come anticipatovi agli inizi di agosto, Shin Ultraman, il nuovo film dedicato all'eroe giapponese del 1966, debutterà nel corso del 2021. Oggi, oltre ad aver rivelato nuove informazioni riguardanti lo staff al lavoro sull'opera, il sito web "Mantan" ha presentato in anticipo alcuni degli attori che accompagneranno Hideaki Anno in questa avventura.

Secondo quanto svelato finora, il papà di Evangelion si occuperà della sceneggiatura, mentre il regista Shinji Higuchi (Shin Godzilla) dirigerà il film presso lo studio di animazione Studio Khara. I lavori attualmente stanno procedendo a rilento a causa dell'imminente uscita di Evangelion 3.0+1.0, ma una volta conclusa la tetralogia l'autore ha confermato che dedicherà tutto il suo tempo al progetto.

Per quanto riguarda il cast, è stato confermato che Takumi Saito (Gokusen, GeGeGe no Nyobo) vestirà i panni del protagonista, mentre Masami Nagasawa (Your Name) fungerà da partner. Tra i volti più conosciuti figura anche Hideotshi Nishijima, famoso per aver lavorato su opere del calibro di MOZU e Pokemon: Detective Pikachu. Per leggere i nomi dei componenti restanti vi rimandiamo al link in calce.

Tra le altre informazioni è stato confermato che TOHO distribuirà il film in Giappone, mentre non è stato ancora confermato nulla sul periodo di uscita.

