Shine On! Bakumatsu Bad Boys!: trailer e dettagli per l'anime dall'autore di Shaman King

A poco meno di un mese dal debutto, sul canale YouTube di TWIN ENGINE è stato diffuso un nuovo trailer promozionale per Shine One! Bakumatsu Bad Boys!, il nuovo anime originale che vede Hiroyuki Takei,mangaka di Shaman King, firmare i design dei protagonisti.

Dopo il trailer di presentazione di Shine One! Bakumatsu Bad Boys!, lo studio d’animazione GENO ha rilasciato un secondo filmato PV che presenta altri personaggi. I tre nuovi protagonisti sono Rashomaru, Matsudaira Katamori e Akizuki Teijiro, rispettivamente doppiati da Taku Yashiro, Yusuke Shirai e Koji Ishii.

Il teaser, rivela inoltre le sigle d’apertura e chiusura della serie anime originale. Takanori Nishikawa, che ha già firmato la opening di EDENS ZERO, esegue la opening “Ichiban Hikari! –Bucchigire-“, mentre Jizo Sonzai è l’autore della ending “Danzai Democracy”.

Shine One! Bakumatsu Bad Boys! debutta l’8 luglio in simulcast su Crunchyroll. La storia è ambientata in un Giappone ancora dominato dai samurai. Salvo un sopravvissuto, le forze di polizia di Shinsengumi sono state spazzate via da entità sconosciute. Per garantire la legalità e l’ordine a Kyoto, sette criminali vengono scelti come sostituti dello Shinsengumi.

Tetsuo Hirakawa è accreditato come regista e supervisore delle sceneggiature presso Geno Studio. Il sensei Takei sta abbozzando i design dei personaggi, animati poi da Masafumi Yokota.