Shine on! Bakumatsu Bad Boys: trailer e uscita per l'anime dall'autore di Shaman King

Poche settimane fa, era stato annunciato Shine on! Bakumatsu Bad Boys, nuova serie anime di GENO Studio e Hiroyuki Takei, l'autore del celebre Shaman King. La serie, ha ora una data di uscita ufficiale.

Sul sito web del produttore Twin Engine è stato pubblicato un primo teaser trailer di Shin on! Bakumatsu Bad Boys. L'anime originale, di cui conosciamo le premesse della narrazione nella suddetta clip, debutterà ufficialmente l'8 luglio. In Giappone, verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video e Hikari TV, e in televisione sull'emittente BS11.

L'anime è ambientato in un Giappone ancora governato dai samurai. Le forze di polizia di Shinsegumi sono però quasi state spazzate via da un nemico sconosciuto. Solo un membro di questa élite è ancora in vita. A lui, si affiancheranno sette criminali, i quali dovranno garantire la legalità e l'ordine a Kyoto.

Oltre al teaser e alla key visual, che trovate in calce all'articolo, sono stati pubblicati i dettagli sul main cast. I doppiatori Gen Sato, Shunichi Toki, Toshiyuki Toyonaga e Sumire Uesaka presteranno le loro voci rispettivamente a Ichinaboshi, Sakuya, Heisuke Todo e Akira. Presso lo Studio GENO, dirige l'anime Tetsuo Hirakawa, anche supervisore della serie. Hiroyuki Takei, autore di Shaman King, con il suo stile inconfondibile firma il character design della serie. Mentre il reboot di Shaman King si avvia verso la fine, il mangaka è già pronto per un nuovo, entusiasmante lavoro.