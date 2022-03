Shine on! Bakumatsu Bad Boys: dall'autore di Shaman King, il nuovo anime originale di GENO

Si intitolerà Shine on! Bakumatsu Bad Boys, il nuovo anime originale di GENO Studio annunciato a sorpresa nelle scorse ore. Si tratta di un progetto ambizioso previsto durante il corso del 2022 e che vedrà il coinvolgimento di una personalità di spicco nel settore.

Dopo un anno di distribuzione, il reboot di Shaman King sta per terminare, produzione arrivata tra l'altro anche su Netflix. Sarà infatti l'autore di Shaman King, Hiroyuki Takei, a partecipare a questo nuovo progetto fornendo alla produzione i character design originali. Per l'occasione, inoltre, GENO Studio ha rilasciato anche una prima locandina ufficiale e un trailer, li stessi che potete apprezzare a dovere in cima e in calce alla notizia.

Shine on! Bakumatsu Bad Boys è atteso al debutto nella stagione estiva, a luglio, e la trama qui segue: "Nell'epoca in cui i Samurai governavano il Giappone... Lo Shinsengumi viene annientato da qualcuno, lasciando in vita un solo membro. Sette criminali sono così stati scelti come controfigura per lo Shinsengumi. Per proteggere la sicurezza di Kyoto, viene eseguita una doppia operazione top-secret. Peccatori, portate sulla schiena “Makoto” (il carattere cinese simbolo di Shinsengumi)."

Non sono ancora stati confermati il numero di episodi dell'anime, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità. E voi, invece, cosa ne pensate di questa serie televisiva, siete interessati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.