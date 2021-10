Shine Post: teaser, cast e key visual per l'anime di prossima uscita sulle idol

Shine Post, la light novel sulle idol dell'autore Rakuda e dell'illustratore Buriki, riceverà presto un adattamento anime! Questo annuncio è stato accompagnato dalle prime informazioni sullo staff al lavoro sul progetto, da un teaser trailer e da una magnifica key visual che ritrae le cinque protagoniste.

Sui social network, Konami Digital Entertainment e Straoght Edge hanno presentato il progetto multimediale Shine Post Idol, il quale includerà la suddetta serie anime, dei concerti a tema, un videogioco e un manga che verrà pubblicato sulla rivista Monthly Comic Alive di Kadokawa.

La serie anime di Shine Post segue le vicende di un gruppo di giovani idol composto da cinque ragazze, di cui sono state pubblicate le biografie. Nabatame Haru, doppiata da Sayumi Suzuhiro, è allegra e porta positività tra le sue compagne. Kyoka Tamaki ha una personalità calma, ma di tanto i tanto fa commenti severi alle altre ragazze. Rio Seibu ha assoluta fiducia verso se stessa, ma a causa della sua personalità schietta, viene spesso tratta in inganno. Yuine Giongi è la figlia di due attori famosi e da loro ha ereditato eccezionali capacità di recitazione. Momoji Ito, infine, è un'abile ballerina.

La produzione dell'anime è affidata allo Studio KAI, mentre la direzione a Kei Oikawa e la sceneggiatura a Tatsuo Higuchi, sotto la supervisione dell'autore Rakuda. La premiere di Shine Post è prevista per l'estate del 2022.