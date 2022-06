Shine Post: trailer e data di uscita per l'anime sulle idol

A diversi mesi di distanza dall’annuncio dell’anime Shine Post, lo staff responsabile dell’adattamento della serie di light novel scritte da Rakuda e illustrate da Buriki ne ha presentato ufficialmente la data di uscita. La premiere, è stata accompagnata da un secondo trailer e da due video musicali che svelano in anteprima le musiche della serie.

Sui canali ufficiali di Shine Post, è stata presentata ufficialmente la data di debutto della serie animata. L’avventura delle idol, comincerà dal 12 luglio sulle emittenti televisive nipponiche. Nel filmato PV, che trovate nel tweet in calce all’articolo, gli spettatori fanno la conoscenza delle protagoniste. Se avete fame di idol, è ufficialmente in produzione la serie anime di Oshi no Ko.

La clip, svela inoltre un nuovo membro del cast, Atsumi Tanezaki, doppiatore del manager Eiko Kikuchi. A prestare le voci alle idol del gruppo “TINGS” saranno Sayumi Suzushiro nel ruolo di Haru Nabatame, Moeko Kanisawa nel ruolo di Kyо̄ka Tamaki, Yuko Natsuyoshi nel ruolo di Rio Seibu, Rimo Hasegawa nel ruolo di Yukine Giongi e Rika Nakagawa nel ruolo di Momiji Itо̄.

Nel corso della storia, le cinque protagoniste dovranno sfidare un altro gruppo di idol, le “HY:RAIN”, nella strada verso il successo. L’anime fa parte di un progetto idol multimediale prodotto da Konami Digital Entertainment. Su YouTube, sono stati infatti pubblicati due video musicali per le canzoni "First Step" dell'unità idol della FFF e "Yurayura Wonderful World" dell'unità idol delle Yurayura Sisters. Sulla rivista Monthly Comic Alive di Kadokawa arriverà un adattamento manga dell’opera.

L’adattamento anime di Shine Post è diretto da Kei Oikawa presso lo studio d’animazione Studio KAI. SSP è responsabile degli script della serie, mentre Tatsuo Higuchi sta scrivendo le sceneggiature in collaborazione con l’autore delle novel Rakuda.