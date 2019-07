Shinko e la Magia Millenaria a Giffoni 2019: ecco una clip in esclusiva per Everyeye!

Shinko e la Magia Millenaria verrà mostrato per la prima volta al Giffoni Film Festival, l'evento cinematografico organizzato dalla città di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Grazie a Yamato Vision possiamo mostrarvi in anteprima assoluta una clip di doppiaggio tratta direttamente dal film, oltre al comunicato stampa sottostante.

TIMVISION presenta in anteprima esclusiva al Giffoni Film Festival il film di animazione giapponese “Shinko e la magia millenaria”.



TIM è Main Partner del Giffoni Film Festival con molte iniziative e contenuti dedicati al pubblico della manifestazione e a tutti i suoi clienti. TIM è al Giffoni Village con una serie di iniziative targate TIMVISION, la tv on demand di TIM, che assegnerà anche il premio speciale TIMVISION Award ad uno dei film in concorso nelle sette sezioni competitive.



Per gli appassionati un appuntamento da non perdere. Il 26 luglio alle ore 19 presso il Giffoni Multimedia Valley – sala verde si tiene la proiezione speciale del film di animazione giapponese “Shinko e la magia millenaria”, per la prima volta in Italia in esclusiva con TIMVISION, che ne ha curato anche il doppiaggio. Tratto dal romanzo del 2004 “Mai Mai Shinko” di Takagi Nobuko, il film è diretto da Sunao Katabuchi (“In questo angolo di mondo”), che ha collaborato con il maestro dell’animazione Hayao Miyazaki alla realizzazione del film “Kiki – Consegne a domicilio”.



La sinossi del film recita quanto segue: "Gli Anni Cinquanta, in Giappone. Quando la televisione non era ancora arrivata in tutte le case. In campagna, la piccola Shinko non ne ha neanche bisogno. Ha la sua fantasia, ha grande energia, e soprattutto ha la storia millenaria della terra su cui è nata, come le viene sempre raccontato dal suo amato nonnino. I giorni di Shinko si intrecciano tra realtà dei campi e fantasie storiche. Ma il vero cambiamento per la protagonista arriva dalla città: la coetanea Kiiko, figlia di un medico, dal viso delicato quanto triste. La grande avventura di Shinko sarà quella dell'amicizia con Kiiko, la cui solitudine andrà a rispecchiarsi in quella di un'altra bambina, che viveva gli stessi sentimenti, negli stessi luoghi... ma mille anni prima. Perché i sorrisi, le lacrime, e tutte le tinte delicate e sgargianti della crescita sono comuni anche a un millennio di distanza. Così come l'affetto tra le persone.".



