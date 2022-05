Shinobi no Ittoki: l'anime ninja di Troyca e DMM Pictures debutta in autunno

Attraverso l'apertura delle relative pagine ufficiali e la trasmissione di un primo teaser, TROYCA e DMM Pictures hanno presentato Shinobi no Ittoki. Nel corso della stagione autunnale del 2022, debutterà questa nuova serie anime originale.

Il progetto a due tra Troyca e DMM Pictures porterà alla premiere di ottobre di Shinobi no Ittoki, un anime originale sui ninja. A differenza di Boruto: Naruto Next Generations, il cui arco originale dei Funato è entrato nella fase finale, Shinobi no Ittoki è ambientato in epoca moderna.

Nel primo trailer, che trovate nella parte alta della notizia, vengono svelate le premesse della storia. La serie segue le vicende di Ittoki Sakuraba, un ragazzo apparentemente normale che un giorno scopre di essere il diciannovesimo erede legittimo del clan ninja Iga, protagonista di una lunga guerra con i rivale Koga. In attesa del debutto, potete recuperare un'altra serie ninja con il trailer di In The Heart of Kunoichi Tsubaki.

Il trio di protagonisti principali è stato svelato in una visual promozionale. Ittoki Sakuraba, Tokisada Kaga, Kosetsu e Yuka Sakuraba verranno doppiati rispettivamente da Ryota Ohsaka, Katsuyuki Konishi, Haruka Shiraishi e Kikuo Inoue.

I lavori sulla serie presentano uno staff di rilievo. Suu Watanabe di Re:Creators, Aldonah.Zero e IDOLiSH 7 dirige l'anime, mentre Minato Takano di Keep Your Hands off Eizouken! è il responsabile delle sceneggiature. Isamu Suzuki di Bloom Into You è il character designer e direttore dell'animazione, mentre TOMISIRO di Detective Conan: Zero's Tea Time compone le musiche.