Shinobi no Ittoki: data di uscita e trailer per l'anime sui ninja di Troyca e DMM Pictures

Tra le ultime novità che l’industria anime giapponese ha in serbo per questi ultimi mesi dell’anno, gli spettatori troveranno anche Shinobi no Ittoki, la serie originale prodotta dalla collaborazione tra Troyca e DMM Pictures. Ecco trailer, premier e visual dell’opera sui ninja!

Attraverso le relative pagine ufficiali, è stato annunciato che Shinobi no Ittoki debutterà nella stagione autunnale del 2022. Più di preciso, la premiere è programmata per il 4 ottobre sull’emittente televisiva nipponica Tokyo MX. Sempre a ottobre, debutterà anche la Stagione 6 di My Hero Academia.

L’uscita, è stata accompagnata da un nuovo teaser trailer, che svela in anteprima la sigla di apertura dell’anime, “Hikari” (Light) di Humbreaders, e anticipa gli eventi a cui assisteremo. Ambientato nell’odierno Giappone, Shinobi no Ittoki segue la storia di Ittoki Sakaruba, il quale scopre di essere il legittimo discendente del clan di ninja Iga in seguito a un tentativo di assassinio. Per scoprire chi ha tentato di ucciderlo e perché, si reca al Ninjutsu Gakuen, l’unica scuola per ninja giapponese, per studiare e addestrarsi come shinobi. Ma a scucola, il pericolo è sempre presente, poiché a quanto pare tra i suoi nuovi compagni si nasconde un traditore. La visual, ci mostra alcuni dei protagonisti dell’opera.

Tra il cast di doppiatori figurano i nomi di Ryota Ohsaka, voce di Ittoki Sakuraba, Taito Ban, voce di Suzaku Ban, e Taku Yashiro, nel ruolo di Himura Takane. DMM Picutres e Troyca sono accreditate per la produzione, ma sarà quest’ultima compagnia a occuparsi delle animazioni. Lo staff, comprende Shuu Watanabe alla regia e Minato Takano alle sceneggiature. Isamu Suzuki figura come character designer e capo direttore dell’animazione, mentre TOMISIRO compone le musiche.