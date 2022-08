Shinobi no Ittoki, The Girl From the Other Side e Slow Loop arrivano su Crunchyroll

Quest'anno, Crunchyroll non va in ferie e anzi raddoppia il suo lavoro lanciando non una, ma ben due nuove serie anime. Inoltre, ne è stata annunciata una terza che arriverà nel corso della stagione autunnale. Ecco tutte le novità della piattaforma streaming dedicata all'animazione giapponese di Sony.

Sul catalogo streaming di Crunchyroll, è già disponibile Slow Loop, l'adattamento animato del manga sulla pesca di Maiko Uchino. I dodici episodi dell'anime, prodotti da Studio Connect, seguono la storia di Hiyori, che ha ereditato la passione della pesca dal defunto padre. Un giorno, mentre si dedica alla pesca incontra una ragazza, Koharu, con la quale fa subito amicizia e alla quale confessa che quella sera conoscerà il nuovo compagno di sua madre. Anche Koharu rivela che dovrà incontrare la compagna di suo padre. Si tratta solo di una coincidenza?

L'offerta di Crunchyroll si amplia anche con l'arrivo di The Girl From the Other Side, anime tratto dal manga di Nagabe prodotto da WIT Studio. In questo universo narrativo il mondo è diviso tra "dentro" e "fuori". Gli esseri viventi dei due luoghi non possono recarsi dall'altra parte per non imbattersi in maledizioni. Vi lasciamo a un trailer di Girl From The Other Side, di cui J-POP Manga ha portato il sequel Love From the Other Side in Italia.

Dopo la decima stagione di Naruto Shippuden, Crunchyroll porterà un'altra serie dedicata ai ninja, Shinobi no Ittoki. Il 5 agosto, al Crunchyroll Expo 2022 debutteranno i primi due episodi della serie, che farà poi il suo debutto dal 4 ottobre.

L'anime di DMM Pictures e TROYCA segue la storia di Ittoki Sakuraba, un normale studente la cui vita viene improvvisamente rovesciata quando scopre di essere l'erede di un leggendario clan ninja. Qui trovate trailer e altri dettagli su Shinobi no Ittoki.