Shinobu e Giyu in un doppio cosplay: i cacciatori di Demon Slayer fantastici in una foto

I cacciatori di demoni che abbiamo conosciuto durante la prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non sono stati pochi. Dopo i primi incontri di basso livello, con cacciatori da poco entrati nel corpo, sul finale abbiamo conosciuto finalmente coloro che siedono in cima alla piramide, i guerrieri più forti dell'organizzazione.

I pilastri, coloro che possiedono una forza capace di rivaleggiare con i demoni delle Lune, e in grado di sfruttare respiri unici e a un livello mai visto prima. In Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba abbiamo conosciuto subito Giyu Tomioka, il pilastro dell'acqua e che indicherà a Tanjiro e Nezuko la via. Il secondo pilastro a essere stato presentato invece è stata Shinobu Kocho, giunta sul monte Natagumo per aiutare i superstiti.

Reincrociamo i due durante l'incontro alla magione di Ubuyashiki, dove si confermeranno due dei guerrieri più forti in circolazione. I fan di Demon Slayer hanno sempre visto i due insieme e sotto una luce romantica, alimentata anche da un breve spin-off con Tomioka protagonista. Questa luce rosea sembra risplendere nel cosplay di Giyu Tomioka e Kocho Shinobu ideato dalle russe MK Ays e Petrovich Gesha.

La russa Ays aveva già vestito i panni di Kocho Shinobu con un cosplay, ma adesso si mostra in questo modo mai visto prima d'ora. Come potete osservare in basso, la cacciatrice scompare trasformandosi in uno sciame di farfalle mentre Giyu cerca di reggerla con le braccia. Un cosplay dall'aria molto romantica e che conferma i desideri di una frangia di fan.

Il pilastro dell'acqua è molto apprezzato tra gli appassionati di Demon Slayer: ecco una statuetta con Giyu Tomioka da 250€.