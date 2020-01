Shinobu e Mitsuri di Demon Slayer saltano fuori dal video e diventano reali

Demon Slayer è una di quelle serie che è esplosa all'improvviso, divenendo il simbolo del 2019 passato. Con l'uscita dell'anime si è fatto conoscere in tutto il mondo raggiungendo un numero di fan spaventosi, tanto che la controparte cartacea fino a quel momento semisconosciuta è divenuta tra le più lette dello scorso anno.

È bastato il solo anime della casa di produzione Ufotable a garantire una notorietà impressionate all'opera e alla sua realizzatrice: la mangaka Koyoharu Gotōge. Come sappiamo in italia i diritti di trasmissione della serie animata sono stati acquistati dalla Dynit e pubblicati sulla piattaforma streaming VVVVID che, da poco, ha anche diffuso la versione doppiata in lingua italiana di Demon Slayer.

Il protagonista della storia è Tanjiro, il quale, dopo che la sua famiglia è stata assassinata da uno demone e trasformando in uno di essi sua sorella Nezuko, si impone di divenire un cacciatore, così da uccidere tutti quegli abomini e, infine, trovare una cura per l'unico membro della sua famiglia rimasto ancora in vita. Durante la sua avventura il giovane incontra moltissimi personaggi che piano piano si uniscono a lui, tra questi ci sono le due cacciatrici di demoni: Shinobu e Mitsuri.

Proprio in onore di questi due personaggi che rappresentano la femminilità in Demon Slayer, delle cosplayer hanno deciso di realizzarne una loro personalissima interpretazione. Come potete vedere dalla foto in calce a questo articolo, le due ragazze rappresentano perfettamente i due personaggi, nel vestiario come nell'acconciatura, facendo quasi sembrare che Shinobu e Mitsuri abbiano preso vita.

E voi cosa ne pensate dei costumi realizzati da queste ragazze? Vi piacciono? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.