Shintani rivela il suo personaggio preferito in Dragon Ball Super: Broly

Uno dei fattori di maggior successo di Dragon Ball Super: Broly è stato il ritorno di personaggi presenti in film passati ma mai apparsi canonicamente nella serie. La nuova pellicola del franchise ha rivisto la comparsa di Broly e Gogeta in primis, ma anche di un altro personaggio che si è rivelato essere molto apprezzato da Naohiro Shintani.

Il character design di Dragon Ball Super: Broly si è lasciato andare nei giorni scorsi ad una lunga intervista nella quale ha parlato del suo ruolo nel film e il rapporto di lavoro avuto con Akira Toriyama, ma nello spezzone di oggi vediamo quale è stata la sua risposta sul personaggio preferito nella nuova storia.

"...forse Paragas. Gli animatori hanno ricevuto molta libertà nel disegnare ciò che volevano, quindi mi sono goduto il lavoro completo. Il regista Tatsuya Nagamine ha richiesto una cosa che ho trovato degna di nota: solo perché Paragas è un personaggio che sembra indossare solo un paiod i mutande non significa che debba essere disegnato come nel vecchio design, ma invece deve essere abbastanza attraente, così che gli spettatori possano notare il suo didietro e pensare 'è bello'".

La scelta di Paragas ha sicuramente del sorprendente, specie considerato che molte delle considerazioni del personaggio si basano sul suo design. Ancora Shintani su Paragas: "...nella scena dove Paragas e Broly vengono visti per la prima volta, era stato deciso che dovevano sembrare 'il più puzzolenti possibile'. È difficile esprimere l'odore tramite i disegni, ma abbiamo fatto del nostro meglio per far pensare che non si siano cambiati le mutande per tanto tempo".

Quindi, mentre l'antagonista principale di Dragon Ball Super: Broly si ricorda specialmente per il cambio di personalità e di vestiario rispetto all'adattamento dei film della saga Z, Shintani ha impresso in mente Paragas per i tanti strani dettagli che l'hanno reso particolare rispetto agli altri. Il nuovo lungometraggio, primo della saga Super, è già in proiezione in Giappone dal 14 dicembre, mentre arriverà in Italia al termine di questo mese, il 28 febbraio, grazie ad Anime Factory. Qui potete leggere la nostra analisi sull'edizione italiana del film.