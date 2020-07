Mai Shiranui si fa sexy con questo cosplay senza veli di Ashlynne Dae

Così come nel mondo di anime e manga, anche in quello videoludico viene spesso utilizzato il fanservice erotico, facendo così che i personaggi femminili diventino piacenti e poco vestiti. Questo ha portato alla creazione di tanti cosplay osé o addirittura erotici, come quello di Mai Shiranui che vi stiamo per presentare.

Mai Shiranui nacque come combattente per l'arcade Fatal Fury 2, entrando poi a far parte anche di The King of Fighters. Ormai la sua carriera è consolidata da anni dato che appare fin dal 1992 in diversi titoli, oltre la trentina, diventando anche uno dei personaggi più noti del brand Fatal Fury.

Ashlynne Dae, cosplayer che ha già mostrato le sue doti e il suo fisico con One-Punch Man e col cosplay di Meiko di Prison School, negli scorsi giorni ha pubblicato due foto sul proprio account Instagram per un miniset dedicato proprio al cosplay di Mai Shiranui. Nella prima foto vediamo la ragazza con la classica divisa rossa con bordini bianchi, poco coprente e che lascia intravedere molto del seno e delle cosce. Nella seconda foto questo abito scompare del tutto per lasciare la modella completamente nuda, anche se coperta parzialmente da alcuni ventagli.

Un cosplay di Mai Shiranui indubbiamente molto sexy e provocante.