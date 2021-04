Shirayuki dai capelli rossi arriva presto in Italia: Volume 1 disponibile dal 14 aprile

Edizioni Star Comics amplia la sua ricca selezione di manga shojo aggiungendo al catalogo Shirayuki dai capelli rossi, il celebre fumetto di Sorata Akiduki trasposto in anime nel 2015 dai ragazzi di BONES (My Hero Academia, Carole & Tuesday). La data di uscita del primo Volume è fissata per il 14 aprile, e sarà possibile acquistarlo in fumetteria a prezzo scontato.

Star Comics, infatti, ha annunciato che i primi due Volumi del manga saranno protagonisti di un'interessante promozione. Il primo debutterà il 14 aprile in fumetteria al prezzo di €2,90, mentre il secondo il 19 maggio al prezzo di €3,90. La promozione sarà disponibile esclusivamente nelle fumetterie fino ad esaurimento scorte, dopodiché il prezzo tornerà a essere quello classico di €5,50. In libreria e negli store online i due Volumi saranno disponibili solo a prezzo pieno e arriveranno con un mese di ritardo, ovvero il 19 maggio e il 16 giugno 2021.

Nel caso in cui non aveste familiarità con l'opera, vi ricordiamo che Shirayuki dai capelli rossi è attualmente in corso in Giappone con 23 Volumi pubblicati, e che la sinossi pubblicata da Star Comics recita quanto segue: "Shirayuki è nata con degli splendidi capelli di colore rosso acceso. Questa caratteristica, che le conferisce un fascino particolare, attira l’interesse del famigerato principe Raji, disposto a tutto pur di farla sua, tanto che la ragazza si vede costretta a lasciare il paese per sfuggire all’ordine di diventare la sua concubina. Giunta nel bosco di un vicino regno, Shirayuki s’imbatte in Zen, un ragazzo che fin da subito le offre aiuto e protezione, ma di cui ignora ancora la reale identità... Una nuova, incantevole eroina dai capelli rossi è pronta ad accompagnarvi in una travolgente storia d’amore e d’avventura, attraverso ambientazioni da favola e situazioni elettrizzanti che non deluderanno gli appassionati del genere shojo e delle atmosfere fantasy!".

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Ditecelo nei commenti! Per altre novità firmate Star Comics, invece, vi rimandiamo agli annunci di Lucca 2020,