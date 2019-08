Shirobako: il film animato si mostra in un primo teaser trailer

Nel corso di queste ultime ore, il sito web ufficiale legato alla nuova pellicola animata dedicata a Shirobako, serie anime originale prodotta da P.A. Works, e intitolata Gekijō-ban Shirobako, ha pubblicato un primo teaser trailer dedicato alla produzione.

Il film – che rappresenterà un vero e proprio seguito della serie originale - giungerà nelle sale nipponiche nella primavera del 2020 e vedrà il ritorno di buona parte dello staff che ha lavorato all’anime. Tra questi, figurano Tsutomu Mizushima come director, lo studio P.A. Works che si occuperà del comparto animazioni, Michiko Yokote come supervisore della sceneggiatura, Ponkan8 che lavorerà al character design, il character designer e chief animation director Kanami Sekiguchi e la compagnia Infinite che si occuperà della produzione. Inoltre, tra gli altri membri dello staff figurano:

Art Directors: Yūsuke Takeda, Tsukasa Kakizakai

Color Design: Katsue Inoue

3D Director: Motonari Ichikawa

Compositing Director (Director of Photography): Yukiyo Kajiwara

Special Effects: Chie Katō

Editing: Ayumu Takahashi

Music: Shiroh Hamaguchi

Music Production: IMAGINE

Anche il cast di doppiaggio che lavorò all’anime tornerà per occuparsi della pellicola. Qui di seguito potete leggere i doppiatori per ora confermati:

Juri Kimura nei panni di Aoi Miyamori

Haruka Yoshimura nei panni di Ema Yasuhara

Haruka Chisuga nei panni di Shizuka Sakaki

Asami Takano nei panni di Misa Tōdō

Hitomi Ohwada nei panni di Midori Imai

Shūya Nishiji nei panni di Yutaka Honda

Yoshitsugu Matsuoka nei panni di Tatsuya Ochiai

Yuri Yamaoka nei panni di Erika Yano

Hiroyuki Yoshino nei panni di Tarō Takanashi

Ai Kayano nei panni di Rinko Ogasawara

Masaya Matsukaze nei panni di Hayabusa Watanabe

Mai Nakahara nei panni di Yuka Okitsu

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Shirobako è un'apprezzata serie anime prodotta dallo studio P.A.Works e diretta da Tsutomu Mizushima che è stata trasmessa in Giappone tra il 9 ottobre 2014 e il 26 marzo 2015 sul canale televisivo Tokyo MX. In Italia i diritti sono stati acquistati dalla Yamato Video che prima ha pubblicato tutti gli episodi, sottotitolati in italiano, sul suo canale Youtube ufficiale per poi trasmetterli successivamente su Man-ga. Il grande successo riscosso dall’opera in patria ha portato alla concretizzazione di un adattamento manga serializzato sul Dengeki Daioh della ASCII Media Works da settembre 2014 a novembre 2015. Inoltre, nel gennaio 2015 è stato realizzato anche un romanzo basato sulla serie. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell’opera:

“Aoi Miyamori, Ema Yasuhara, Midori Imai, Misa Todo e Shizuka Sakaki sono cinque normali studentesse di un club d'animazione che, dopo aver realizzato un breve anime amatoriale da proiettare nella propria scuola, si scambiano la promessa di produrre, un giorno, un vero e proprio prodotto d'animazione professionale tutte insieme. Qualche anno dopo, Miyamori è un'assistente alla produzione della Musashino Animation alle prese col suo primo incarico, Ema è diventata un'animatrice del medesimo studio, Misa è stata assunta da una ditta specializzata in CG, Midori frequenta l'università mentre cerca di scrivere una sceneggiatura e Shizuka lavora part-time mentre tenta di ottenere una parte come doppiatrice di una serie televisiva”