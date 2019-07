Shirobako: giungono numerose nuove informazioni sul film animato di P.A. Works

Nel corso della giornata odierna, sul sito ufficiale dedicato al film animato Shirobako sono state pubblicate diverse nuove informazioni a riguardo della pellicola, compresa la finestra d'uscita - ovvero l'estate 2020 -, il cast di doppiaggio e una nuova key visual visibile a fondo news.

Qui di seguito potete visionare i doppiatori che lavoreranno all'opera, i quali torneranno a impersonare i personaggi che già interpretarono durante la serie anime:

Juri Kimura come Aoi Miyamori

Haruka Yoshimura come Ema Yasuhara

Haruka Chisuga come Shizuka Sakaki

Asami Takano come Misa Tōdō

Hitomi Ohwada come Midori Imai

Shūya Nishiji come Yutaka Honda

Yoshitsugu Matsuoka come Tatsuya Ochiai

Yuri Yamaoka come Erika Yano

Hiroyuki Yoshino come Tarō Takanashi

Ai Kayano come Rinko Ogasawara

Masaya Matsukaze come Hayabusa Watanabe

Mai Nakahara come Yuka Okitsu

Faranno nuovamente parte dello staff il direttore Tsutomu Mizushima (Girls und Panzer, Ichigo 100%, Prison School, xxxHOLiC), la sceneggiatrice Michiko Yokote (Bleach, Cowboy Bebop, D.Gray-man Hallow, Saint Seiya: The Hades Chapter - Sanctuary), il character designer Ponkan8 (Yahari ore no seishun love kome wa machigatteiru) e l’animatrice Kanami Sekiguchi (CANAAN, Sakura Wars, Fullmetal Alchemist, Angel Beats!).

Come i fan ricorderanno, il produttore Takayuki Nagatani, già nel mese di marzo 2016, aveva rivelato quanto lo staff desiderasse un’occasione per proporrei ai fan un sequel diretto di Shirobako. A tal proposito, la produzione ha già confermato che il film “riprenderà” la storia raccontata nell’omonima serie animata, proseguendo con la narrazione proprio dove questa si era interrotta.

L’anime di Shirobako ruoterà principalmente attorno alla figura di Aoi Miyamori, un’assistente di produzione che lavora presso il fittizio studio d’animazione noto come Musashino Animations. La storia segue la vita quotidiana dell’ufficio e i problemi che possono insorgere in uno studio d’animazione, nonché il flusso di lavoro richiesto dalla creazione di un anime. Parallelamente, lo show si concentra anche sugli amici di Miyamori, che lavorano o comunque mirano a fare carriera nel non facile settore dell’animazione giapponese.