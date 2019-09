Shirobako, nuovo trailer per il tanto atteso film animato

Dopo un primo trailer di Shirobako, il film, che aveva confermato i numerosi rumor di un ritorno del franchise, ecco che trapela in rete una nuova clip promozionale. L'incredibile serie televisiva che guarda da vicino i metodi di produzione su come "si crea un anime" sta per fare il suo ritorno.

Nonostante non sia una cosa che tutti pensano spesso, c'è un grande lavoro dietro la produzione di un progetto televisivo tramite il formato dell'animazione. Anni di lavori che solo tramite un assurdo gioco di squadra riescono a trovare una risoluzione che renda giustizia all'adattamento. Shirobako, infatti, è proprio questo, la storia su come un anime viene creato, seguendo la storia di uno studio di animazione e dei personaggi che vivono al suo interno. Ambizioni, aspirazioni, sogni, ma persino la realtà che si pone come un muro, una storia vera e umana, in cui gli aspetti più crudi di questo settore prendono vita tramite lo stesso formato che rappresentano: l'animazione.

Questo nuovo lungometraggio del franchise, dunque, va assolutamente seguito, insieme ai 24 episodi che precedono la pellicola attualmente in produzione. Il film, inoltre, è attualmente inedito e atteso in Giappone per la primavera 2020, con lo staff originale che in larga parte tornerà a ricoprire il precedente ruolo. Non ci resta, allora, che rimandarvi al nuovo trailer in questione in fondo a questa pagina, invitandovi caldamente a recuperare questa meravigliosa opera qualora non l'aveste fatto.