Shirobako The Movie: svelate alcune immagini esclusive insieme alla data di premiere

Quello di Shirobako è un franchise che seppur senza aver mai davvero sfondato, si è rivelato capace di conquistare le attenzioni di una nutrita nicchia di fan sempre pronti a supportare tutte le nuove produzioni e idee che hanno caratterizzato l'opera.

Nel corso di questi ultimi mesi, tra le novità più interessanti relative alla serie, spiccava in particolar modo Shirobako The Movie, opera cinematografica animata che punta a rappresentare una sorta di vero e proprio sequel della serie anime conclusasi tempo addietro. Come facilmente immaginabile, la notizia ha saputo fare la felicità di tutti gli appassionati, i quali già non vedono l'ora di poter godersi la pellicola.

Ebbene, per ingannare l'attesa, lo staff al lavoro sull'opera ha rilasciato alcune nuove immagini del film - visionabili a fondo news - affiancando poi al tutto una notizia assai gradita, ovvero la data della premiere, fissata per il 29 febbraio 2020 nelle sale nipponiche. Purtroppo, però, per il momento non sono state rilasciate dichiarazioni di alcun tipo a riguardo di una possibile release in altre parti del mondo.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, Shirobako è incentrata sul complicato lavoro che sta alla base della creazione di una serie animata. L'anime narra infatti le vicende di cinque studentesse che, una volta entrate nel faticoso mondo lavorativo, decidono di collaborare per la creazione del loro personale progetto animato. Il film dedicato al franchise, che vedrà il ritorno di buona parte del cast e dello staff che lavorarono all'anime originale, ha già visto l'arrivo di vari trailer e anche di una splendida key visual.