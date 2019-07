Shironeko Project: trailer, cast e data di uscita per il nuovo anime

Il White Cat Project è un action RPG sviluppato per dispositivi mobile da Colopl. La serie ha acquisito negli anni abbastanza popolarità e adesso è pronta per essere adattata in anime. È stato infatti svelato il titolo del misterioso progetto riguardante Shironeko, ovvero l'anime Shironeko Project: Zero Chronicle che debutterà ad aprile 2020.

L'evento trasmesso in streaming "Yarō yo! Shironeko Project 5-Shūnen Kinen Special Nama-Hōsō" (Facciamolo! Il Live Stream speciale per il quinto anniversario di Shironeko Project) ha mostrato alcuni dettagli sul progetto relativo a Shironeko Project. Infatti, è stato svelato il titolo ufficiale dell'anime che debutterà ad aprile 2020, Shironeko Project: Zero Chronicle, e di cui sono stati svelati un trailer, che potete vedere in alto alla notizia, e una locandina, in calce.

Masato Jinbo (Fate/kaleid liner Prisma Illya 2wei!) scriverà e dirigerà l'anime allo studio project No.9, mentre Yousuke Okuda (Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale) si occuperà del character design. Taku Iwasaki (Bungo Stray Dogs) comporrà le musiche, mentre Hiroki Asai e Colopl faranno da produttori esecutivi per l'anime di Shironeko Project: Zero Chronicle, sotto la supervisione anche del game director Ryoji Tsunoda.

Il cast sarà composto per ora da Yuuki Kaji nel ruolo di Yami no Oji (Principe dell'Oscurità) e da Yui Horie nel ruolo di Hikari no O Airisu (Regina della Luce Iris). Come i fan della serie possono intuire dal titolo, l'anime adatterà l'arco narrativo del prologo del gioco del terzo anniversario "Zero Chronicle: Hajimari no Tsumi" (Zero Chronicle: Il primo peccato).

Il progetto di Colopl fu lanciato nel 2014 come videogioco per smartphone. Shironeko Project: Zero Chronicle è ambientato in un mondo costituito da un numero considerevole di isole. Un giovane eroe dell'isola di Astora incontra l'avventuriero Kyle e lo segue in una spedizione verso le rovine dell'isola, durante la quale si uniranno anche con la misteriosa Iris, una ragazza che parla con un gatto bianco.