Shizuku di Hunter x Hunter in questo cosplay con tanto di aspirapolvere

Il Genei Ryodan è l'organizzazione criminale più famosa di Hunter x Hunter. Guidata da Quoll Lucifer, è stata inizialmente formata unendo in un unico gruppo alcuni reietti della società. Il ragno, chiamati anche così, è formato da tante zampe e una testa, per l'appunto Quoll. Se quest'ultimo è pericoloso, gli altri non sono da meno.

La Brigata Fantasma di Hunter x Hunter ha tanti membri, alcuni dei quali fanno parte del gruppo dalle origini e altri invece si sono uniti soltanto in seguito. Shizuku Murasaki è l'ottavo membro del Genei Ryodan e ha l'aspetto di una ragazza normale, con la testa tra le nuvole, capelli corti e occhiali che cadono sul naso.

Per combattere, Shizuku fa uso di un aspirapolvere speciale che sprigiona tutto il potere del suo nen. La cosplayer italiana Irene Pizzi, in arte Pinky, ha deciso di travestirsi proprio da Shizuku. Il Genei Ryodan vede quindi una delle sue zampe prendere vita: questo cosplay di Shizuku ritrae la criminale con il suo outfit più famoso, composto da una semplice maglia nera corta, che fa intravedere il tatuaggio del ragno sul fianco sinistro, e un jeans. Ma non manca l'aspirapolvere, che Pinky fa vedere nel dettaglio in una delle foto in basso.

Intanto Hunter x Hunter è in pausa da più di tre anni e i protagonisti, così come la Brigata Fantasma, non vedono l'ora di tornare per combattere.