Shock Matsumoto: il papà di Capitan Harlock è stato colpito da un ictus a Torino

Tutti conoscerete Leiji Matsumoto famoso mangaka che ben 40 anni fa ha dato vita all'intramontabile Capitan Harlock. Bene, adesso torniamo a parlare di lui ma, purtroppo, per darvi una notizia spiacevole. Questa sera, venerdì 15 novembre, Matsumoto, 82 anni, è stato colpito da un ictus all'hotel di Torino.

Nella giornata di ieri si era recato nella città italiana, invitato dall'associazione che porta il suo nome, per prendere parte a una serie di eventi che si sarebbero protratti fino alla giornata di oggi. Nella mattina di ieri, 14 novembre, si era recato in Comune dove aveva parlato del suo più grande personaggio, Capitan Harlock, nato 40 anni fa e che ha accompagnato più di una generazione di appassionati.

In serata, poi, Matsumoto era atteso al Ristotram per cenare e fare un giro della città. Arrivato in macchina in piazza Castello, però, ha accusato un leggero malore che lo ha costretto a saltare tutti gli impegni della serata e ritornare all'albergo in cui alloggiava. In un primo momento si era pensato a una semplice influenza, fino alla tragedia di questa sera che lo ha costretto ad annullare tutti gli appuntamenti che aveva nella città.

Attualmente il famoso mangaka è ricoverato in gravissime condizioni alle Molinette. Per ora non si hanno altre informazioni. Perciò non ci resta che attendere, nella speranza che la situazione possa, in qualche modo, migliorare.

