Shogakukan annuncia nuove serie manga per l'inizio del 2019

L'importante casa editrice giapponese Shogakukan ha annunciato alcuni dei nuovi manga che cominceranno la loro serializzazione all'inizio del 2019 sulle varie riviste legate al suo universo editoriale. Vediamo di quali opere stiamo parlando.

Il 2018 sta per giungere al termine, e anche per il mondo dei manga è il momento di guardare al futuro che arriverà con l'inizio del 2019. Il discorso vale ovviamente anche per quella che è una delle case editrici più importanti del Giappone, Shogakukan. Tramite gli ultimi numeri delle varie riviste che vengono pubblicate sotto il suo marchio, l'azienda ha reso note le serie che andranno ad arricchire il palinsesto dei manga nell'inizio del nuovo anno solare.

Il numero di gennaio della rivista Cheese! ad esempio, ha annunciato che la mangaka Rei Toma lancerà un nuovo manga nell'edizione di gennaio del medesimo periodico, che arriverà il prossimo 24 gennaio. Ricordiamo che stiamo parlando dell'artista che sta dietro ad un'altra opera pubblicata su Cheese! dal 2009 al 2016, e cioè Dawn of the Arcana, che è poi arrivata anche in America in tredici volumi. Ma sua è la mente anche dietro The Water Dragon's Bride, uscita sullo stesso palcoscenico tra il 2015 e il 22 settembre scorso.

Shogakukan ha anche una novità per il suo Big Comic Superior, e cioè un nuovo manga one-shot di Mengo Yokoyari, che si vedrà pubblicato nel sesto numero della rivista del 2019, in arrivo sul mercato giapponese dal 22 febbraio dello stesso anno. Forse conoscerete Yokoyari per il suo Scum's Wish, un manga serializzato sul Big Gangan di Square Enix dal 25 settembre 2012 al 25 marzo 2017, da cui sono stati tratti un adattamento anime, prodotto da Lerche (che è stato trasmesso nel contenitore noitaminA di Fuji TV tra il 12 gennaio e il 30 marzo 2017) e un live action basato sulla serie, che ha avuto inizio sempre su Fuji TV il 18 gennaio 2017.

