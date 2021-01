Shogakukan Manga Awards: trionfo per Chainsaw Man e Takagi-san, ecco tutti i vincitori

La casa editrice giapponese Shogakukan ha appena rivelato i vincitori della sessantaseiesima edizione dei prestigiosi Shogakukan Manga Awards, premiando due manga nella categoria shonen: Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto e Karakai jozu no Takagi-san di Soichiro Yamamoto. Di seguito potete leggere i nomi di tutti i vincitori divisi per categoria.

Miglior manga per bambini

Duel Masters di Shigenobu Matsumoto

di Shigenobu Matsumoto Chocolat no Mahou di Rin Mizuho

Miglio manga shonen

Karakai jozu no Takagi-san di Soichiro Yamamoto

di Soichiro Yamamoto Burning Kabaddi di Hajime Musashino

Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto

Miglior manga shojo

Kuzu to Kemomimi (Scum and Animal Ears) di Shippo Sugi

Yuzuki-sanchi no Yon Kyoudai (The Four Brothers of the Yuzuki Household) di Shizuki Fujisawa

(The Four Brothers of the Yuzuki Household) di Shizuki Fujisawa Koi o Shiranai Boku-tachi wa (We Who Know Nothing of Love) di Minami Mizuno

Miglio manga generale

Dead Dead Demon's Dededededestruction di Inio Asano

di Inio Asano Promise Cindarella di Oreko Tachibana

Hakozume: Kōban Joshi no Gyakushou (Hakozome: A Police Box Woman's Counterattack) di Miko Yasu

Come avrete notato, Shogakukan ha premiato più di un manga per categoria, non una novità se consideriamo che anche nel 2019 la corona per miglior manga generale si è posato sulle teste di Kaguya-sama: Love is War e Aoashi.

Chainsaw Man guadagna quindi un altro premio, dopo il prestigioso primo posto ai Kono manga ga sugoi Awards 2020. Si tratta di un'ottima notizia per Tatsuki Fujimoto, che presto tornerà a lavorare sulla seconda parte dell'opera in attesa dell'uscita dell'adattamento anime di MAPPA.