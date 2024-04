Uno shojo cult potrebbe presto ricevere un adattamento: di che anime parliamo?

Da Fruits Basket ad A Sign of Affection, negli ultimi anni i manga shojo sono rinati con l'emergere di nuove serie affiancate dal ritorno di tanti titoli amati. Gli ultimi aggiornamenti dal Giappone confermerebbero un adattamento tanto atteso di un'opera apprezzata non solo nel suo paese nativo ma anche all'estero: di quale si tratta?

Secondo i giornali giapponesi, Hana-Kimi: For You In Full Blossom è finalmente destinato a ricevere un adattamento anime. La notizia arriva dopo che gli appassionati hanno rinvenuto online un dominio web, noto come Wild Vanilla, recentemente inaugurato in omaggio al creatore di questo popolarissimo manga.

Solitamente, la creazione di un sito web per un manga è sinonimo di un nuovo adattamento in arrivo e questo potrebbe essere il primo indizio per un anime di Hana-Kimi. Nonostante siano trascorsi alcuni anni dalla conclusione di questo titolo, la serie conserva ancora un notevole seguito. Realizzato dal mangaka Hisaya Nakajo, l'opera è stata pubblicata dalla casa editrice Hakusensha e ha fatto il suo esordio nel 1996, per poi concludersi dopo la pubblicazione di 23 volumi nell'agosto del 2004.

Nel corso degli anni, la serie ha dato vita a numerosi spin-off, tra cui CD drammatici e adattamenti live-action, senza mai ricevere un anime. La trama di Hana-Kimi ruota attorno a Mizuki Ashiya, una giovane ragazza giapponese residente negli Stati Uniti e disposta a tutto pur di avvicinarsi al suo idolo. Guardando una partita in televisione, Mizuki si innamora di un atleta delle superiori di nome Izumi Sato e decide di volare da sola in Giappone e trasferirsi nella scuola maschile frequentata da Izumi per inseguire il suo amore, anche a costo di dover nascondere la propria identità sotto le spoglie di un ragazzo.

