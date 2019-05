Shonan Seven: lo spin-off di GTO di Toru Fujisawa sta per concludersi

GTO - Great Teacher Onizuka è una serie che ha fatto la storia grazie a uno dei protagonisti più carismatici e simpatici di sempre, Eikichi Onizuka. Il professore vergine continua a vivere le sue avventure in GTO: Paradise Lost, mentre un altro spin-off legato all'universo ma con altri personaggi, Shonan Seven, sta per arrivare alla conclusione.

Il numero di giugno della rivista Monthly Shonen Champion, pubblicato nella giornata di ieri 2 maggio, di Akita Shoten ha rivelato che la serie Shonan Seven di Toru Fujisawa e Shinsuke Takahashi terminerà entro tre capitoli. Più precisamente, la serie terminerà il 6 luglio nel numero di agosto della rivista mensile shonen.

La storia di questo manga fa da sequel alle avventure di Eikichi Onizuka e Ryuji Danma avvenute in Shonan Junai Gumi, la prima serie ad aver introdotto il personaggio del poi futuro professore. Ikki Kurokami è uno studente del liceo Tsujido. Ikki mira a diventare un membro degli Shonan Seven, il gruppo composto dai sette ragazzi più forti dei licei dell'area di Shonan. Per diventarlo però dovrà partecipare a un torneo e, per farlo, sarà costretto prima a diventare il liceale più forte del suo istituto.

Takahashi si è occupato di disegni mentre Fujisawa della storia, in pubblicazione su Monthly Shonen Champion dal febbraio 2014. I capitoli di Shonan Seven sono stati raccolti finora in 15 volumi, col 16 in arrivo l'8 maggio; verosimilmente, il 17 sarà l'ultimo. Il manga è edito in Italia da Dynit che pubblicherà il tankobon 14 nel corso del mese di maggio.