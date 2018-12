Shonen Jump annuncia che Naoshi Komi realizzerà uno capitolo spin-off di Nisekoi

Attraverso le pagine dell’ultimo numero del magazine nipponico Weekly Shonen Jump di Shueisha è stato rivelato che il mangaka Naoshi Komi disegnerà un capitolo spin-off del suo Nisekoi. Questo speciale one-shot avrà una pagina colorata e sarà composto da 23 pagine in tutto.

Il nuovo manga verrà realizzato per celebrare l’uscita dell’adattamento animato di Nisekoi, che appunto esordirà in Giappone il prossimo 21 dicembre. Nel fumetto, il protagonista Raku Ichijō, di ritorno da scuola, cercherà di accaparrarsi i biglietti per un “certo film”.



Lo spin-off di Nisekoi verrà pubblicato sul prossimo numero di Weekly Shonen Jump, il quale includerà un poster commemorativo e ben sei pagine di foto scattate alle attrici che nel live-action interpreteranno le eroine principali: Chitoge Kirisaki, Kosaki Onodera e Marika Tachibana. Sulle pagine della rivista sarà inoltre pubblicato uno speciale dialogo fra Kento Nakajima e Ayami Nakajō, rispettivamente interpreti di Raku e Chitoge nel live-action.

Scritto e pubblicato da Naoshi Komi, Nisekoi è stato serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Jump fra il mese di novembre 2011 e l’agosto 2016. Raccolta in 25 tankobon, l’opera è edita in Italia da Star Comics, che finora ce ne ha proposto i primi 18 volumetti. Dal fumetto è stato tratto anche un anime televisivo, che purtroppo si è concluso nel 2015 dopo 32 episodi soltanto (divisi in due stagioni).