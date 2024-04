Shonen Jump cancella uno dei suoi manga migliori: era stato consigliato Fujimoto!

Sopravvivere nell'industria dei manga shonen non è semplice, soprattutto quando si è un artista emergente. Per esempio, l'autore Yoshihiko Hayashi è stato notato e acclamato da altri mangaka del calibro di Tatsuki Fujimoto (il creatore di Chainsaw Man), ma ciò non ha evitato la cancellazione di MamaYuyu, il suo primo lavoro, dalle pagine di Shonen Jump.

Nonostante il sostegno e i riconoscimenti ottenuti, MamaYuyu non è riuscito a superare le sfide poste davanti a sé. Il supporto di autori rinomati come Gege Akutami, creatore di Jujutsu Kaisen, non è stato sufficiente a garantire il successo del manga di Yoshihiko Hayashi.

La serie ha continuato a ottenere risultati deludenti nelle classifiche della rivista, e la sua presenza su piattaforme come MangaPlus è diminuita drasticamente, suggerendo una mancanza di interesse da parte del pubblico. Le lodi di Tatsuki Fujimoto per MamaYuyu dimostrano che il titolo di Yoshihiko Hayashi aveva potenziale.

La dura realtà è che il margine di successo per i nuovi manga è molto ristretto e MamaYuyu non è riuscito a raggiungere le aspettative degli editori. Nonostante il fallimento del titolo, però, c'è ancora speranza per l'autore Yoshihiko Hayashi. Molti lettori suggeriscono che il mangaka dovrebbe cercare fortuna su altre riviste, poiché il mondo editoriale di Weekly Shonen Jump è notoriamente impegnativo. La sopravvivenza in questo ambiente richiede prestazioni impeccabili fin dall'inizio, ma l'esempio di Kagurabachi dimostra che è possibile.

